2019-10-02T15:02:53+03:00
Происшествия

В Новосибирске столкнулись 4 машины: пострадала девушка

В результате ДТП «Тойота» легла на крышу, а «Мазда» завалилась на бок
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске произошла авария с участием 4 машин. Фото: "АСТ-54"В Новосибирске произошла авария с участием 4 машин. Фото: "АСТ-54"
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Вечером в Центральном районе Новосибирска произошла авария. На Красном проспекте около здания «Сибирской ярмарки» столкнулись седаны «Toyota Corona Premio», «Mitsubishi Lancer», хэтчбек «Mazda Demio» и кроссовер «Nissan Juke».

— От удара «Тойота» легла на крышу, а «Мазда» завалилась на бок, — сообщают в паблике «АСТ-54». — А Митсубиси получил повреждения задней части.

В ДТП травмы получила только одна женщина. Как рассказала КП-Новосибирск главный врач «Скорой помощи» в Новосибирске Ирина Большакова, пострадавшая отказалась от госпитализации.

В ДТП пострадала только одна девушка. Фото: "АСТ-54"

В ДТП пострадала только одна девушка. Фото: "АСТ-54"

— Одна женщина с подозрением на сотрясении головного мозга отказалась от госпитализации, — пояснила Ирина Большакова.

В комментариях под постом многие подписчики группы отметили, что на нерегулируемых перекрестках аварии происходят достаточно часто:

— В последнее время такое часто происходит.

— Для нерегулируемых участков дорог это уже неудивительно.

— Крупная авария, людям не позавидуешь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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