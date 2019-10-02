В Новосибирске столкнулись 4 машины: пострадала девушка
Вечером в Центральном районе Новосибирска произошла авария. На Красном проспекте около здания «Сибирской ярмарки» столкнулись седаны «Toyota Corona Premio», «Mitsubishi Lancer», хэтчбек «Mazda Demio» и кроссовер «Nissan Juke».
— От удара «Тойота» легла на крышу, а «Мазда» завалилась на бок, — сообщают в паблике «АСТ-54». — А Митсубиси получил повреждения задней части.
В ДТП травмы получила только одна женщина. Как рассказала КП-Новосибирск главный врач «Скорой помощи» в Новосибирске Ирина Большакова, пострадавшая отказалась от госпитализации.
В ДТП пострадала только одна девушка. Фото: "АСТ-54"
— Одна женщина с подозрением на сотрясении головного мозга отказалась от госпитализации, — пояснила Ирина Большакова.
В комментариях под постом многие подписчики группы отметили, что на нерегулируемых перекрестках аварии происходят достаточно часто:
— В последнее время такое часто происходит.
— Для нерегулируемых участков дорог это уже неудивительно.
— Крупная авария, людям не позавидуешь.
ИСТОЧНИК KP.RU