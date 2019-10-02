Киллеру обещали деньги и машину: дело о заказном убийстве бизнесмена дошло до суда

СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-02T13:44:41+03:00

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В Новосибирске завершено расследование заказного убийства. Тело 33-летнего мужчины с видимыми признаками насильственной смерти обнаружили в Ленинском районе. Напомним, мужчина заказал убийство своего партнера по бизнесу: исполнителем стал 19-летний сибиряк. Он убил бизнесмена на глазах у его матери, жены и брата. Все произошло в предновогоднюю ночь прошлого года.

По данным следствия, в декабре 2018 года к 19-летнему новосибирцу обратился 34-летний мужчина с предложением убить его партнера по бизнесу. В качестве вознаграждения за это он пообещал парню автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» и определенную сумму денег. Он дал юному киллеру фотографию потерпевшего и рассказал о том, где он живет и каков его распорядок дня.

Вечером 30 декабря 2018 года парень прибыл на Тверскую улицу в Ленинском районе, где и проживал потерпевший мужчина. Киллер дождался его там, а после этого напал на него со спины и несколько раз ударил ножом в шею и голову. На крики потерпевшего из дома выбежали его родственники, которые попытались остановить нападавшего, однако сами получили ножевые ранения. После этого злоумышленник скрылся. От полученных травм 33-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Когда выяснилось, кто был организатором убийства, родные погибшего не могли поверить в это. Ведь, как оказалось, заказчик был не только партнером по бизнесу, но и другом детства убитого мужчины: он был частым гостем в его доме.

— Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области в кратчайшие сроки разыскали злоумышленников преступления и доставили их к следователю, — сообщают в пресс-службе СУ Следственного комитета по Новосибирской области. — Организатору преступления предъявлено обвинение, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и руководство убийством по найму), а исполнителю по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Следствию удалось собрать достаточно доказательств, чтобы направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемым в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU