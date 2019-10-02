«Нужны добровольцы»: в Новосибирске ищут 12-летнего мальчика в синей куртке
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Новосибирск ищут пропавшего 12-летнего Ивана Иванова. Мальчик исчез 1 октября в Ленинском районе, с этого момента его местоположение остается неизвестным.
— Приметы рост 154 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы, зеленые глаза, — сообщатся в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — Ребенок был одет в синюю куртку с салатовым капюшоном, черные брюки. На ногах у него были черные кеды на белой подошве.
Волонтеры также сообщают, что для поисков мальчика требуется помощь добровольцев.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится ребенок или вы просто видели его на улице, поисковики просят сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU