«Нужны добровольцы»: в Новосибирске ищут 12-летнего мальчика в синей куртке

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-02T11:56:04+03:00

О местоположении мальчика ничего не известно с 1 октября

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Новосибирск ищут пропавшего 12-летнего Ивана Иванова. Мальчик исчез 1 октября в Ленинском районе, с этого момента его местоположение остается неизвестным.

— Приметы рост 154 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы, зеленые глаза, — сообщатся в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — Ребенок был одет в синюю куртку с салатовым капюшоном, черные брюки. На ногах у него были черные кеды на белой подошве.

Волонтеры также сообщают, что для поисков мальчика требуется помощь добровольцев.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится ребенок или вы просто видели его на улице, поисковики просят сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU