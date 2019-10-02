2019-10-02T11:56:04+03:00
Общество

«Нужны добровольцы»: в Новосибирске ищут 12-летнего мальчика в синей куртке

О местоположении мальчика ничего не известно с 1 октября
Алена КУЛЕШОВА
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Волонтеры ищут пропавшего в Новосибирске ребенка. Фото: "Лиза Алерт"Волонтеры ищут пропавшего в Новосибирске ребенка. Фото: "Лиза Алерт"
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Новосибирск ищут пропавшего 12-летнего Ивана Иванова. Мальчик исчез 1 октября в Ленинском районе, с этого момента его местоположение остается неизвестным.

— Приметы рост 154 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы, зеленые глаза, — сообщатся в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — Ребенок был одет в синюю куртку с салатовым капюшоном, черные брюки. На ногах у него были черные кеды на белой подошве.

Волонтеры также сообщают, что для поисков мальчика требуется помощь добровольцев.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится ребенок или вы просто видели его на улице, поисковики просят сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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