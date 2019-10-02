Дорогая поездка: в Новосибирске двое школьников угнали Honda HR-V

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-02T10:50:30+03:00

Угонщиками оказались подростки 14-ти и 17-ти лет, ранее к уголовной ответственности не привлекавшиеся

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В Новосибирске в рамках операции «Автомобиль» правоохранители раскрыли угоны двух иномарок.

— Первый случай произошел 28 июня. Там возле дома по улице Чемской в Кировском районе был угнан кроссовер Honda HR-V. Ущерб, причиненный владельцу, составил 350 тысяч рублей. Во время розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых — ими оказались двое жителей Кировского района 14-ти и 17-ти лет, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности. Машину тоже нашли. В отношении подростков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Второй угон раскрыт в Калининском районе. 30 сентября там был угнан автомобиль Mitsubishi Lancer. Ущерб, причиненный владельцу, составил 300 тысяч рублей. Оказалось, что к угону причастен ранее не судимый 39-летний житель Калининского района.

— Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение угнанного автомобиля. С подозреваемого взяли подписку о невыезде, — добавили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по статье — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU