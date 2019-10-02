2019-10-02T10:50:30+03:00
Происшествия

Дорогая поездка: в Новосибирске двое школьников угнали Honda HR-V

Угонщиками оказались подростки 14-ти и 17-ти лет, ранее к уголовной ответственности не привлекавшиеся
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Подростки угнали кроссовер за 350 тысяч рублей.Подростки угнали кроссовер за 350 тысяч рублей.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Новосибирске в рамках операции «Автомобиль» правоохранители раскрыли угоны двух иномарок.

— Первый случай произошел 28 июня. Там возле дома по улице Чемской в Кировском районе был угнан кроссовер Honda HR-V. Ущерб, причиненный владельцу, составил 350 тысяч рублей. Во время розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых — ими оказались двое жителей Кировского района 14-ти и 17-ти лет, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности. Машину тоже нашли. В отношении подростков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Второй угон раскрыт в Калининском районе. 30 сентября там был угнан автомобиль Mitsubishi Lancer. Ущерб, причиненный владельцу, составил 300 тысяч рублей. Оказалось, что к угону причастен ранее не судимый 39-летний житель Калининского района.

— Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение угнанного автомобиля. С подозреваемого взяли подписку о невыезде, — добавили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по статье — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Андрей Травников приветствовал участников «Культурного марафона» для школьников
«Нужны добровольцы»: в Новосибирске ищут 12-летнего мальчика в синей куртке
«Неужели это у нас?»: блогер показал снимки фиолетового рассвета в Новосибирске
Доигрался: палец малыша застрял в детали от машинки
Жители Новосибирска смогут бесплатно обучаться основам мобильной грамотности
Заморили червячка: в банке с сайрой новосибирец нашел живность
«До нас никто так не делал»: две гимнастки поднялись на параплане в небо и сели на шпагат
Пообещал миллион рублей и «Ленд Крузер»: новосибирец нанял киллера для убийства своего знакомого
Указом президента: Путин уволил главного следователя новосибирской полиции
Куртки и шапки подождут: в середине октября новосибирцев ждет теплая погода
Ипотека на жилье класса «комфорт+» по самой низкой процентной ставке в Новосибирске
Горячий хлеб: на Юго-западном жилмассиве загорелась пекарня
Деревянные игрушки: заключенные скрасили досуг детдомовцев
Отопление дали: квартиру бабушки-ветерана затопило в Новосибирске
За рулем был отец: 3-летний мальчик погиб под колесами трактора с прицепом
Стали лучше жить: новосибирцы покупают больше новых машин
Нерадивый отец: новосибирца, заплатившего больше полумиллиона за алименты, наказали работами
«Ушла в себя, вернусь не скоро»: белка Соня покорила сибиряков своим задумчивым видом
«Просят освободить кабинеты»: эстрадный центр «Апельсин» могут выселить из ДКЖ
Сибирским спецназовцам вручили «Краповые береты»
Миллионер, избивавший свою жену: «Бесплатно с журналистами не общаюсь»
«Просто это беспилотник»: сибиряк проехался по городу на машине с открытым капотом
"Виновато не ЭКО": Лена Ленина рассказала, почему заболела Анастасия Заворотнюк