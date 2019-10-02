«Неужели это у нас?»: блогер показал снимки фиолетового рассвета в Новосибирске

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-02T10:32:35+03:00

Михаил Докукин утверждает, что сфотографировать этот рассвет ему удалось в 6:50 утра

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Новосибирский блогер Михаил Докукин опубликовал на своей странице в соцсетях фотографии необыкновенно красивого рассвета, который порадовал жителей города утром 2 октября. Автор снимков фиолетово-розовых облаков утверждает, что они были сделаны в 6:50 утра.

— Если вы сегодня проспали красивый рассвет, не переживайте. Я его для вас сфотографировал, — пишет Михаил Докукин в своем посте. — И такое можно увидеть, если просто с утра пораньше проснуться и посмотреть за окно. Местами это выглядит даже немного апокалиптично, но все равно красиво.

Автор снимков утверждает, что они были сделаны в 6:50 утра. Фото: Михаил Докукин

Эффектные кадры не оставили равнодушными подписчиков сибиряка. Многие из них удивлялись, что подобное можно увидеть в Новосибирске:

— Неужели такое бывает у нас?

— Просто потрясающе!

— В какое время такое можно увидеть? - пишут пользователи соцсетей в комментариях под постом.

Пользователи соцсетей удивляются, что такое можно увидеть в Новосибирске. Фото: Михаил Докукин

ИСТОЧНИК KP.RU