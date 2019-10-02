2019-10-02T10:32:35+03:00
Общество

«Неужели это у нас?»: блогер показал снимки фиолетового рассвета в Новосибирске

Михаил Докукин утверждает, что сфотографировать этот рассвет ему удалось в 6:50 утра
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Новосибирский блогер сфотографировал красивый рассвет над городом. Фото: Михаил ДокукинНовосибирский блогер сфотографировал красивый рассвет над городом. Фото: Михаил Докукин
Изменить размер текста:

Новосибирский блогер Михаил Докукин опубликовал на своей странице в соцсетях фотографии необыкновенно красивого рассвета, который порадовал жителей города утром 2 октября. Автор снимков фиолетово-розовых облаков утверждает, что они были сделаны в 6:50 утра.

— Если вы сегодня проспали красивый рассвет, не переживайте. Я его для вас сфотографировал, — пишет Михаил Докукин в своем посте. — И такое можно увидеть, если просто с утра пораньше проснуться и посмотреть за окно. Местами это выглядит даже немного апокалиптично, но все равно красиво.

Автор снимков утверждает, что они были сделаны в 6:50 утра. Фото: Михаил Докукин

Автор снимков утверждает, что они были сделаны в 6:50 утра. Фото: Михаил Докукин

Эффектные кадры не оставили равнодушными подписчиков сибиряка. Многие из них удивлялись, что подобное можно увидеть в Новосибирске:

— Неужели такое бывает у нас?

— Просто потрясающе!

— В какое время такое можно увидеть? - пишут пользователи соцсетей в комментариях под постом.

Пользователи соцсетей удивляются, что такое можно увидеть в Новосибирске. Фото: Михаил Докукин

Пользователи соцсетей удивляются, что такое можно увидеть в Новосибирске. Фото: Михаил Докукин

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доигрался: палец малыша застрял в детали от машинки
Жители Новосибирска смогут бесплатно обучаться основам мобильной грамотности
Заморили червячка: в банке с сайрой новосибирец нашел живность
«До нас никто так не делал»: две гимнастки поднялись на параплане в небо и сели на шпагат
Пообещал миллион рублей и «Ленд Крузер»: новосибирец нанял киллера для убийства своего знакомого
Указом президента: Путин уволил главного следователя новосибирской полиции
Куртки и шапки подождут: в середине октября новосибирцев ждет теплая погода
Ипотека на жилье класса «комфорт+» по самой низкой процентной ставке в Новосибирске
Горячий хлеб: на Юго-западном жилмассиве загорелась пекарня
Деревянные игрушки: заключенные скрасили досуг детдомовцев
Отопление дали: квартиру бабушки-ветерана затопило в Новосибирске
За рулем был отец: 3-летний мальчик погиб под колесами трактора с прицепом
Стали лучше жить: новосибирцы покупают больше новых машин
Нерадивый отец: новосибирца, заплатившего больше полумиллиона за алименты, наказали работами
«Ушла в себя, вернусь не скоро»: белка Соня покорила сибиряков своим задумчивым видом
«Просят освободить кабинеты»: эстрадный центр «Апельсин» могут выселить из ДКЖ
Сибирским спецназовцам вручили «Краповые береты»
Миллионер, избивавший свою жену: «Бесплатно с журналистами не общаюсь»
«Просто это беспилотник»: сибиряк проехался по городу на машине с открытым капотом
"Виновато не ЭКО": Лена Ленина рассказала, почему заболела Анастасия Заворотнюк