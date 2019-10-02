2019-10-02T10:06:07+03:00
Общество

Доигрался: палец малыша застрял в детали от машинки

Родители пытались самостоятельно снять кольцо с пальчика с помощью мыльного раствора, но безрезультатно
Надежда ЯРКОВА
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Пластмассовое колечко плотно засело на пальчике ребенка. Стоп-кадр с видео: vk.com/mass54.Пластмассовое колечко плотно засело на пальчике ребенка. Стоп-кадр с видео: vk.com/mass54.
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Помощь спасателей понадобилась в Кировском районе Новосибирска. У ребенка застрял палец в пластмассовом кольце.

— Во вторник, 1 октября в 18:32 на телефон оперативного дежурного поступил звонок. У ребенка 2015 года рождения в квартире на улице Виктора Уса пальчик застрял в пластмассовом колечке от игрушки. Родители просят оказать помощь, — рассказали в пресс-службе МАСС.

На место выехал оперативный экипаж спасателей. По приезду спасатели осмотрели правую руку ребенка, где на указательном пальце плотно сидела пластмассовая деталь, скорее всего от какой-то машинки. До приезда спасателей родителей самостоятельно попытались снять игрушку, намылив пальчик мыльным раствором, но не смогли.

С помощью слесарного инструмента спасатели перекусили деталь, а родители успокоили перепуганного малыша.

— Все закончилось хорошо, в медицинской помощи ребенок не нуждался, — отметили в ведомстве.

Палец малыша застрял в детали от машинки.чера ближе к вечеру в 18:32 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что на ул. Виктора Уса у ребёнка 2015 г.р. пальчик застрял в пластмассовом колечке от игрушки. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54

ИСТОЧНИК KP.RU

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