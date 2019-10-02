Жители Новосибирска смогут бесплатно обучаться основам мобильной грамотности

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-02T10:00:44+03:00

Маломобильные и пожилые люди смогут бесплатно обучаться основам мобильной грамотности на онлайн-платформе от МТС

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Портал Gramota.mts.ru включает базовые уроки на тему мобильной грамотности. Например, как выбрать смартфон и настроить его, выйти в интернет, решать бытовые вопросы, консультироваться с врачом, планировать финансы и находить друзей в социальных сетях.

Уроки изложены очень доступно, курс осилит даже неопытный пользователь. Чтобы пройти обучение, нужно просто зарегистрироваться на портале и приступить к урокам. После прохождения курса пользователь получит сертификат. Прервать и затем возобновить обучение можно в любой момент, прогресс будет сохранен и доступен при следующем заходе пользователя на портал со своим логином и паролем.

Gramota.mts.ru поможет познакомить старшее поколение с возможностями современных мобильных устройств и интернетом. Жители удаленных населенных пунктов области узнают о современных мобильных технологиях и сервисах, которые могут упростить жизнь человека в самых разных жизненных ситуациях - от покупки и приема лекарств до общения и поддержания активного образа жизни.