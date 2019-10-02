Заморили червячка: в банке с сайрой новосибирец нашел живность
Открыв купленную консерву с сайрой, жители Новосибирска наткнулись на неприятную находку.
— Купили сайру в магазине. Будьте осторожны перед употреблением, — предупреждает приславший фото в группу «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте» подписчик.
На фото видно, что из кусков рыбы выглядывают крупные розовые червяки.
Пользователи соцсетей также не смогли остаться равнодушными и пишут свои комментарии по этому поводу:
— Поэтому я больше не ем рыбу. Тоже покупала и попадались. У вас хорошо так отъелись червячки, у меня в четыре раза меньше были, — отмечает один из подписчиков.
— Я после всех этих публикаций смотрел сайру, ничего не находил. Несчастливый, наверное.
Отметим, что такие случаи встречаются довольно часто. Так недавно сибирячка купила фруктово-ореховую смесь с невкусной добавкой. Внутри упаковки оказалось больше пяти червяков.
ИСТОЧНИК KP.RU