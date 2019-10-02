Пообещал миллион рублей и «Ленд Крузер»: новосибирец нанял киллера для убийства своего знакомого

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-02T08:56:56+03:00

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В Новосибирске перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемые в убийстве по найму: исполнитель и заказчик.

— Следствие выяснило, что в декабре 2018 года 35-летний организатор убийства предложил своему 20-летнему сообщнику убить своего знакомого. За это он пообещал ему 1 миллион рублей и машину «Тойота Ленд Крузер 200». Он подробно рассказал исполнителю, где проживает потерпевший и показал его фотографию. Согласившись на предложение, подельник взял нож и вечером 30 декабря 2018 года отправился к дому потерпевшего, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Дождавшись, когда жертва приедет домой, обвиняемый набросился на него и нанес несколько ударов ножом в голову, шею, грудь и спину, от которых мужчина впоследствии скончался.

— На крики из дома выбежали жена, мать и брат потерпевшего, которые пытались помочь ему, но тоже получили ножевые ранения разной степени тяжести. Совершив убийство, обвиняемый скрылся с места преступления. А вскоре и заказчик, и убийца были задержаны, — отметили в ведомстве.

35-летний новосибирец обвиняется по статье — организация и руководство убийством по найму. Обвинение в рамках этого уголовного дела также предъявлено 20-летнему новосибирцу. Он обвиняется по статьям: убийство, совершенное по найму, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

— За убийство по найму, мужчине грозит от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, — добавили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU