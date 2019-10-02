2019-10-02T07:58:54+03:00
Недвижимость

Ипотека на жилье класса «комфорт+» по самой низкой процентной ставке в Новосибирске

С 1 октября ипотеку на квартиры ГК «Расцветай» можно взять всего от 8,49%* годовых
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Такие выгодные условия Альфа-Банк предлагает только своим эксклюзивным партнерам.

Воспользоваться ипотечным кредитом со ставкой 8,49% годовых могут и клиенты, приобретающие жилье в ГК «Расцветай». К примеру, в рамках партнерской программы Альфа-Банка ежемесячный платеж по ипотеке при покупке двухкомнатной квартиры площадью 58 кв. м в Доме на Федосеева ГК «Расцветай» составит 31 500 рублей**.

С 1 октября Сбербанк, Газпромбанк и банк ДОМ.РФ также снижают ставки по ипотечным продуктам. В настоящее время ипотеку на жилье в ЖК «Расцветай на Маркса», ЖК «Расцветай на Гоголя», Доме на Федосеева и Доме на Республиканской в Сбербанке можно взять под 9,3% годовых, в Газпромбанке и ДОМ.РФ - под 8,7%.

Подробную информацию о предложениях банков-партнеров можно узнать по тел. (383) 255-88-22. О проектах ГК «Расцветай» - на сайте гкрасцветай.рф

* Данное предложение действует при выходе на сделку в течение 30 календарных дней.

** Первоначальный взнос - 20% от стоимости квартиры. Ипотечная программа рассчитана на 20 лет.

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