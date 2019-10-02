2019-10-02T06:52:11+03:00
Общество

Горячий хлеб: на Юго-западном жилмассиве загорелась пекарня

Пожар повредил торговое оборудование и мебель в павильоне
Надежда ЯРКОВА
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В Ленинском районе рано утром случился пожар в пекарне. Фото: "Инцидент. Новосибирск".В Ленинском районе рано утром случился пожар в пекарне. Фото: "Инцидент. Новосибирск".
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В Ленинском районе Новосибирска сегодня утром, 2 октября загорелось помещение пекарни.

— На конечной Юго-западного жилмассива сегодня утром загорелась пекарня. На месте работали два пожарных расчета, также прибыли врачи скорой помощи. О пострадавших на данный момент неизвестно, — поделился подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

По словам очевидца, павильон появился и работает недавно.

— Когда действительно горячий хлеб, — написал один из комментаторов.

В МЧС рассказали подробности о пожаре.

— Сообщение о возгорании поступило в 7:42 и уже через 9 минут пожарные расчеты были на месте. На момент прибытия горело помещение пекарни. Полностью справиться с огнем пожарным удалось в 8:08. В результате пожара оказались повреждены торговое оборудование, мебель и перекрытия кровли, — рассказали КП — Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что погибших и травмированных на пожаре нет.

Причины возгорания устанавливаются.

Причины пожара устанавливаются. Фото: "Инцидент. Новосибирск".

Причины пожара устанавливаются. Фото: "Инцидент. Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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