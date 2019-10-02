Деревянные игрушки: заключенные скрасили досуг детдомовцев

СЕГОДНЯ 06:21 2019-10-02T06:21:50+03:00

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Заключенные из исправительной колонии №2 наладили сотрудничество с благотворительным фондом «Солнечный город».

— У осужденных не очень много способов помочь ребятам в детских домах, но они нашли выход — теперь в колонии налажено производство деревянных игрушек. Работа ведется на базе сувенирного цеха. В нем заключенные делают различные поделки из дерева, которые потом отправляют в детские дома, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.

Свое сотрудничество ИК №2 и фонд «Солнечный Город» начали в январе 2019 года.

— После проведения среди осужденных разъяснительной работы на тему «Чужих детей не бывает», часть из них откликнулись на призыв оказывать посильную адресную помощь детям, оставшимся без попечения родителей, — отметили в ГУФСИН.

Дети не просто играют с полученными игрушками — сначала они их раскрашивают.

Дети сами раскрашивают деревянные игрушки. Фото: ГУФСИН по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU