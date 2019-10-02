Отопление дали: квартиру бабушки-ветерана затопило в Новосибирске
Вот так начался отопительный сезон в одной из квартир в доме на улице Кузьмы Минина, 13 в Заельцовском районе Новосибирска. Видео с потопом прислала подписчица Екатерина в группу «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях «ВКонтакте».
По словам женщины, в этой квартире живет участница Великой отечественной войны. Для устранения протечки была вызвана аварийная служба, но ее сотрудники приехали только через два часа.
Затопление квартиры пенсионерки сильно возмутило пользователей социальных сетей:
— Только и могут, что требовать, чтобы по счетам вовремя платили, — выражает недовольство один из комментаторов.
— Бедная бабуля. Дел то теперь сколько, — жалеет пенсионерку другой комментатор.
Судя по разговорам жильцов на видео, подобная ситуация для них не в новинку, и теперь они намерены подать в суд на коммунальщиков.
Квартиру бабушки-ветерана затопило в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU