Отопление дали: квартиру бабушки-ветерана затопило в Новосибирске

СЕГОДНЯ 05:21 2019-10-02T05:21:35+03:00

По словам очевидца, коммунальная служба на вызов приехала только через пару часов

Изменить размер текста: A A

Вот так начался отопительный сезон в одной из квартир в доме на улице Кузьмы Минина, 13 в Заельцовском районе Новосибирска. Видео с потопом прислала подписчица Екатерина в группу «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях «ВКонтакте».

По словам женщины, в этой квартире живет участница Великой отечественной войны. Для устранения протечки была вызвана аварийная служба, но ее сотрудники приехали только через два часа.

Затопление квартиры пенсионерки сильно возмутило пользователей социальных сетей:

— Только и могут, что требовать, чтобы по счетам вовремя платили, — выражает недовольство один из комментаторов.

— Бедная бабуля. Дел то теперь сколько, — жалеет пенсионерку другой комментатор.

Судя по разговорам жильцов на видео, подобная ситуация для них не в новинку, и теперь они намерены подать в суд на коммунальщиков.

Квартиру бабушки-ветерана затопило в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU