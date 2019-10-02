2019-10-02T05:07:49+03:00
Происшествия

За рулем был отец: 3-летний мальчик погиб под колесами трактора с прицепом

От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия
Надежда ЯРКОВА
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Ребенок выпал из самоходного шасси и попал под колесо прицепа.Ребенок выпал из самоходного шасси и попал под колесо прицепа.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Трагический инцидент произошел во вторник вечером, 1 октября в Чановском районе Новосибирской области. Трехлетний мальчик погиб, выпав из трактора, не оборудованного кабиной.

— В 20:40 возле села Тармакуль мужчина, женщина и ребенок возвращались по дороге из леса, куда ездили за дровами, на самоходном шасси с прицепом и без кабины. В пути следования трехлетний мальчик выпал из транспортного средства и попал под колесо прицепа. От полученных травм ребенок погиб до прибытия скорой помощи, — рассказали КПНовосибирск в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что управлял транспортным средством мужчина 1976 года рождения — отец ребенка.

— На место происшествия была вызвана скорая помощь, полиция и следственно-оперативная группа по Чановскому району. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится доследственная проверка, — отметили в МВД.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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