За рулем был отец: 3-летний мальчик погиб под колесами трактора с прицепом
Трагический инцидент произошел во вторник вечером, 1 октября в Чановском районе Новосибирской области. Трехлетний мальчик погиб, выпав из трактора, не оборудованного кабиной.
— В 20:40 возле села Тармакуль мужчина, женщина и ребенок возвращались по дороге из леса, куда ездили за дровами, на самоходном шасси с прицепом и без кабины. В пути следования трехлетний мальчик выпал из транспортного средства и попал под колесо прицепа. От полученных травм ребенок погиб до прибытия скорой помощи, — рассказали КП — Новосибирск в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что управлял транспортным средством мужчина 1976 года рождения — отец ребенка.
— На место происшествия была вызвана скорая помощь, полиция и следственно-оперативная группа по Чановскому району. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится доследственная проверка, — отметили в МВД.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU