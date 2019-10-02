Нерадивый отец: новосибирца, заплатившего больше полумиллиона за алименты, наказали работами

СЕГОДНЯ 03:19 2019-10-02T03:19:07+03:00

Мужчина не платил алименты на своих детей в течение шести лет

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В Новосибирске местный житель накопил более 700 тысяч рублей долга по алиментам, но оплатил часть, чтобы не попасть под арест.

— В отделе судебных приставов по Дзержинскому району на исполнение попало дело о взыскании алиментов. Нерадивый отец в течение шести лет отказывался платить деньги на содержание своих детей. В итоге судебный пристав составил в отношении должника протокол об административном правонарушении о неуплате родителем алиментов без уважительных причин, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что на момент составления протокола сумма долг по алиментам получился более 700 тысяч рублей.

— Под страхом привлечения к административной ответственности, которая грозила арестом, к дате рассмотрения протокола в суде, мужчина оплатил 520 тысяч рублей из имевшегося долга, — добавили в ведомстве. — С учетом этих денег, суд назначил новосибирцу наказание в виде 40 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU