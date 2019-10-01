«Ушла в себя, вернусь не скоро»: белка Соня покорила сибиряков своим задумчивым видом
Ручная белка Соня из Новосибирска — настоящая звезда социальных сетей. Ежедневно за буднями маленькой пушистой красавицы следят десятки людей, ведь ее хозяйка, Елена Ермакова регулярно выкладывает в интернет видео со своей питомецей. Не так давно сибирячка поделилась видеороликом, в котором Соня забавно грызет орешки и иногда замирает, задумчиво глядя куда-то вдаль.
— Вот так вот Соня у нас иногда «зависает», — написала Елена Ермакова в своем Instagram. — Кажется, ей требуется «перезагрузка».
В комментариях под постом многие люди отметили, что они чем-то похожи на Соню, ведь они тоже иногда забывают обо всем, когда в голову приходят определенные мысли:
— Соня просто думает, чего бы еще показать своим подписчикам.
— Нам всем иногда нужна «перезагрузка».
— Ушла в себя, вернусь не скоро!
— Она явно размышляет о философских вопросах.
— Это видео сделало мой день! — пишут пользователи соцсетей.
Белка соня покорила сибиряков своим задумчивым видом.
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ИСТОЧНИК KP.RU