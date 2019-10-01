2019-10-01T22:25:58+03:00
Общество

«Ушла в себя, вернусь не скоро»: белка Соня покорила сибиряков своим задумчивым видом

Ролик где Соня грызет орешки и замирает, загадочно глядя вдаль, набрал более 2, 5 тысяч просмотров
Алена КУЛЕШОВА
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Задумчивая белка Соня из Новосибирска позабавила соцсети. Фото: Кадр из видеоЗадумчивая белка Соня из Новосибирска позабавила соцсети. Фото: Кадр из видео
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Ручная белка Соня из Новосибирска — настоящая звезда социальных сетей. Ежедневно за буднями маленькой пушистой красавицы следят десятки людей, ведь ее хозяйка, Елена Ермакова регулярно выкладывает в интернет видео со своей питомецей. Не так давно сибирячка поделилась видеороликом, в котором Соня забавно грызет орешки и иногда замирает, задумчиво глядя куда-то вдаль.

— Вот так вот Соня у нас иногда «зависает», — написала Елена Ермакова в своем Instagram. — Кажется, ей требуется «перезагрузка».

В комментариях под постом многие люди отметили, что они чем-то похожи на Соню, ведь они тоже иногда забывают обо всем, когда в голову приходят определенные мысли:

— Соня просто думает, чего бы еще показать своим подписчикам.

— Нам всем иногда нужна «перезагрузка».

— Ушла в себя, вернусь не скоро!

— Она явно размышляет о философских вопросах.

— Это видео сделало мой день! — пишут пользователи соцсетей.

Белка соня покорила сибиряков своим задумчивым видом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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