2019-10-01T21:32:37+03:00
Общество

«Просят освободить кабинеты»: эстрадный центр «Апельсин» могут выселить из ДКЖ

Сотрудники центра уверяют, что эта ситуация сильно беспокоит воспитанников и их родителей
Алена КУЛЕШОВА
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Сотрудники эстрадного центра "Апельсин" боятся, что их могут выселить из ДКЖ. Фото: https://vk.com/albums-91430423Сотрудники эстрадного центра "Апельсин" боятся, что их могут выселить из ДКЖ. Фото: https://vk.com/albums-91430423
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Сотрудники новосибирского эстрадного центра «Апельсин» утверждают, что их хотят выселить из Дворца культуры жлезнодорожников. Они уверяют, что сложившаяся ситуация очень сильно беспокоит детей и их родителей.

— Нас уже несколько раз просили освободить кабинеты, в которых проходят занятия, утверждая, что мы занимаем слишком много места в ДКЖ, — рассказал КП-Новосибирск руководитель одного из кружков Андрей Гришаев. — Но наш центр существует на базе этого места на протяжении 14 лет. Многие кабинеты мы оборудовали самостоятельно, за свой счет. У нас всего занимается около 200 человек, среди них есть ребята разного возраста от 3 до 25 лет. Мы участвуем во многих конкурсах, разного масштаба, включая международные. Тренировки у нашего коллектива проходят здесь ежедневно, а теперь, выходит, нас хотят буквально лишить дома.

Сотрудники центра утверждают, что никакого конфликта с руководством ДКЖ у них не было, просто в конце лета этого года им настоятельно порекомендовали освободить это здание. На данный момент родители воспитанников «Апельсина» планируют встретиться с директором ДКЖ, чтобы попробовать мирно разобраться в этой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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