Сибирским спецназовцам вручили «Краповые береты»

СЕГОДНЯ 20:57 2019-10-01T20:57:40+03:00

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В Искитимском районе Новосибирской области прошли квалификационные испытания Сибирского округа Росгвардии на право ношения крапового берета. В мероприятии приняли участие 49 военнослужащих и сотрудников подразделений спецназа Сибирского округа войск нацгвардии РФ и курсантов Новосибирского военного института имени генерала И.К.Яковлева.

На протяжении испытаний за выполнением упражнений следили судьи-инструктора, которые, в свое время, уже получили «Краповые береты». За последние несколько лет испытания сильно усложнились. Если раньше вся квалификация занимала только один день, то теперь она состоит из четырех этапов и такого же количества дней.

На первом этапе проверяются знания и подготовка самих инструкторов-краповиков, а уже во время второго этапа принимаются зачеты претендентов на право ношения крапового берета по таким специальностям как инженерная, медицинская, физическая, горная подготовка, а так же по огневой, военной топографии и связи. Во время третьего этапа определяется уровень знаний нормативно-правовой базы и руководящих документов. После завершения всех этапов проводиться аттестационная комиссия.

За последние несколько лет испытания сильно усложнились. Фото: Пресс-служба Сибирского округа войск национальной гвардии РФ

Утром четвертого дня только 39 участников, допущенных к квалификационному испытанию, вышли на первое испытание заключительного этапа 12-ти километрового марш-броска. Общий вес снаряжения и вооружения у каждого бойца составлял более 10 килограмм.

— На протяжении всего пути испытуемым предстояло скоростное передвижение на местности с преодолением заболоченных участков и завалов деревьев и кустарников, выполняя силовые приемы по «эвакуации раненого» с поля боя, отжимания, кувырки и приседания с автоматом над головой, — сообщают в пресс-службе Сибирского округа войск национальной гвардии РФ. — Во время этого их также встречали внезапные боестолкновения с «противником». Завершалось все это прохождением специальной штурмовой полосы. К огневому рубежу подошли всего 40% от общего количества претендентов: остальные либо завершили испытание, не выдержав темпа марша, либо были сняты инструкторами за три и более замечания по выполнению задачи.

Обладателями заветной цели — «Крапового берета» — стали только восемь испытуемых. Фото: Пресс-служба Сибирского округа войск национальной гвардии РФ

Во время испытания по высотной подготовке спецназовцы спускались вдоль многоэтажки двумя способами с помощью альпинистского снаряжения, вели автоматический огонь из автомата, а офицерский состав — из пистолета, ногой выбивая макет оконной рамы. А также бросали гранату и уже на земле докладывали о завершении упражнения.

Завершающим испытанием стал рукопашный поединок продолжительностью 12 минут с различными противниками. Во время него спецназовцы, превозмогая невероятную усталость, старались продемонстрировать эффективную умение нападать, защищаться, контратаковать, терпеть боль, проявляя выдержку и волю к победе.

В результате квалификационного испытания обладателями заветной цели — «Крапового берета» — стали только восемь испытуемых, четверо из которых из Иркутской области, двое спецназовцев Кемеровской Росгвардии и по одному представителю Новосибирска и Северска. Символ спецназа им лично вручил первый заместитель начальника Главного управления сил специального назначения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Василий Семин.

ИСТОЧНИК KP.RU