2019-10-01T17:16:23+03:00
Общество

"Виновато не ЭКО": Лена Ленина рассказала, почему заболела Анастасия Заворотнюк

Она уверяет, что причиной появления онкологии у актрисы стали стрессы и недосып
Алена КУЛЕШОВА
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Лена Ленина высказалась о болезни Анастасии Заворотнюк. Фото: lenaleninaofficialЛена Ленина высказалась о болезни Анастасии Заворотнюк. Фото: lenaleninaofficial
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Популярная российская модель и писательница Лена Ленина высказалась о болезни Анастасии Заворотнюк. Девушка уверяет, что онкологию у актрисы спровоцировало не ЭКО и гормональная терапия, а стресс и снижение иммунитета.

— Все врачи, выступившие на эту тему на ТВ и в прессе за последний месяц, категорически отрицают прямую причинную связь онкологии с ЭКО и гормональным стимулированием. Я в одной компании сидела за столом рядом с авторитетным западным онкологом, так он предложил другую причину, кажущуюся мне вполне вероятной: не генетика и многочисленные генные мутации клеток, а снижение иммунитета, — пишет Лена Ленина на своей официальной странице в Instagram. — А злые клетки пользуются этим и безнаказанно размножаются. Поднять иммунитет можно по-разному, но высыпаться, все-равно, придется. А также есть натуральные витамины и антиоксиданты. И, конечно, двигаться. И поменять стрессы на радость. Да, и принимать натуральные адаптогены, такие как например женшень, цветочная пыльца или сок алоэ. Не знаю, что из этого панацея, но хуже точно не будет! Берегите себя и своих близких!

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей согласились с моделью, а некоторые уверены, что медицинские процедуры, через которые проходила Анастасия Заворотнюк, все же могли негативно повлиять на ее здоровье:

— Проблема с ЭКО встала, потому что Анастасия уже не первая, кого она коснулась.

— Согласна с вами. Иммунная система — наше все!

— Все же, травы стоит принимать только согласовав это с врачом.

— Стрессы действительно плохо влияют на людей, — пишут подписчики в комментариях под постом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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