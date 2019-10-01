2019-10-01T12:09:14+03:00
Общество

Кто виновен - непонятно: следователи возбудили дело после падения мамы и ребенка в яму с кипятком

Повреждения, которые получили пострадавшие, классифицируются как тяжкий вред здоровью
Алена КУЛЕШОВА
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По словам мужа пострадавшей женщины, ограждение появилось только после произошедшего инцидента.По словам мужа пострадавшей женщины, ограждение появилось только после произошедшего инцидента.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело из-за многочисленных публикаций в СМИ истории о падении в яму с кипятком мамы с маленьким ребенком. Напомним, инцидент произошел вечером 17 сентября. Сибирячка с годовалым ребенком шли по улице Ядринцевской в Центральном районе, где и находился опасный участок, который не был никак огражден. В результате падения пострадавшие получили серьезные ожоги тела.

Следствию удалось установить, что яма образовалась из-за размытия грунта, после выхода горячей воды на поверхность из тепловой камеры теплотрассы. На данный момент можно точно сказать, что повреждения, которые получили мама и ребенок, классифицируются как тяжкий вред здоровью.

— Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), — сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

В настоящее время по данному делу выполняется комплекс следственных действий, которые помогут установить всех подлежащих доказыванию обстоятельств. Расследование продолжается.

Следователи возбудили дело после падения мамы и ребенка в яму с кипятком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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