2019-10-01T11:49:45+03:00
Общество

Перебрал: пьяный новосибирец уснул в блинной

Выпроводили его сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ
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Нарушителей задержали сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Нарушителей задержали сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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За вчерашний день сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ трижды пресекали правонарушения, совершенные любителями алкогольных напитков.

29.09.2019г. в Новосибирском районе подсобный рабочий попытался пронести с собой на завод по производству пищевых продуктов бутылку пива. Охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ не пропустил его. Тогда рабочий вышел за территорию предприятия, выпил пиво и вернулся на контрольно-пропускной пункт. Поскольку на этом предприятии запрещено нахождение на производстве в нетрезвом состоянии, мужчина охранником не был допущен к работе. Теперь с ним будет разбираться отдел кадров.

29.09.2019г. В Кировском районе на ул. Вертковская двое нетрезвых мужчин мешали работать продавцу пивного магазина. Женщина вызвала группу быстрого реагирования. Бойцы ГБР вывели пьяных нарушителей.

29.09.2019г. В Ленинском районе в блинную, расположенную на площади К. Маркса, зашел пьяный мужчина. Там он поел и уснул. Продавцу пришлось вызвать ГБР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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