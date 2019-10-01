Пешеходный переход к новому ЛДС на площади Лыщинского обойдется в 218 миллионов

СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-01T11:42:53+03:00

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На сайте госзакупок появился тендер на реконструкцию площади Лыщинского. Заказчиком выступила мэрия Новосибирска. По задумке площадь, а также часть улиц, примыкающих к ней, будет серьезно изменена, чтобы обеспечить более удобный подъезд к новой ледовой арене, которую построят рядом. Подумали и о пешеходах — для них сделают надземный переход, который, судя по документации, будет достаточно большим.

— Ширина прохожей части — не менее 3 метров; подмостовой габарит по высоте — не менее 5,5 м. от верха проезжей части пересекаемой улицы автодороги; длину пролетных строений — уточнить при разработке рабочей документации, — написано в тендере.

Всего на реконструкцию планируют потратить 218 миллионов рублей. Из них больше 10 миллионов рублей потратят только на разработку рабочей документации, а остальное — на сами строительные работы. Аукцион пройдет 4 октября. Необходимые на реконструкцию деньги будут выделены из городского и областного бюджета.

Все работы по проекту должны быть завершены к 15 октября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU