Под контролем Бастрыкина: СК подключился к проверке приюта в Чановском районе
По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина проверка сообщений о некачественном питании детей в одном из приютов в Новосибирской области, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
— Проверки начались после сообщений о жалобах из приюта для детей и подростков в Чановском районе Новосибирской области. По словам детей в приюте маленькие порции и плохое качество еды, которой их кормят. Также, по утверждению воспитанников, в выходные дни заболевшие не получают лекарств. Поскольку, по их словам, болеутоляющие и жаропонижающие препараты хранятся в отдельном кабинете, к которому нет доступа в выходные дни.
В Чановский приют с проверкой выехали руководство и сотрудники регионального следственного управления.
— В обязательном порядке будет дана правовая оценка действиям должностных лиц приюта и других сотрудников, ответственных за содержание детей . Ход и результаты проверки взяты на контроль в центральном аппарате СК, — отметили в ведомстве.
Добавим, что ранее проверкой сообщений о ситуации в приюте занялась прокуратура Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU