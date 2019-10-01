2019-10-01T09:49:22+03:00
Общество

Под контролем Бастрыкина: СК подключился к проверке приюта в Чановском районе

Воспитанники «Социального приюта для детей и подростков» в Чановском районе пожаловались на отсутствие лекарств в выходные дни и маленькие порции еды в столовой
Надежда ЯРКОВА
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По появившейся информации о жалобах детей следователи проведут проверку в приюте. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.По появившейся информации о жалобах детей следователи проведут проверку в приюте. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.
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По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина проверка сообщений о некачественном питании детей в одном из приютов в Новосибирской области, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.

— Проверки начались после сообщений о жалобах из приюта для детей и подростков в Чановском районе Новосибирской области. По словам детей в приюте маленькие порции и плохое качество еды, которой их кормят. Также, по утверждению воспитанников, в выходные дни заболевшие не получают лекарств. Поскольку, по их словам, болеутоляющие и жаропонижающие препараты хранятся в отдельном кабинете, к которому нет доступа в выходные дни.

В Чановский приют с проверкой выехали руководство и сотрудники регионального следственного управления.

— В обязательном порядке будет дана правовая оценка действиям должностных лиц приюта и других сотрудников, ответственных за содержание детей . Ход и результаты проверки взяты на контроль в центральном аппарате СК, — отметили в ведомстве.

Добавим, что ранее проверкой сообщений о ситуации в приюте занялась прокуратура Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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