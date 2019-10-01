«Комсомольская правда» и новосибирские блогеры едут в Ордынский район

СЕГОДНЯ 08:44 2019-10-01T08:52:52+03:00

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Ордынское богатство

Ордынский район щедр на достопримечательности и легенды. Пожалуй, ни в одном районе Новосибирской области нет такой богатой и интересной истории, как в Ордынском. Именно здесь проходил со своим войском хан Кучум и ставили остроги первые сибирские казаки. Поочередно занимали позиции то на правом, то на левом берегу Оби армия Колчака и красногвардейцы. А по самой реке Орде проплывал когда-то Николай II. Согласно одному из преданий Чингисхан повелел разрубить себя на куски и похоронить в разных уголках великой Орды. Если верить легендам, то правая рука Чингисхана покоится где-то на территории района.

Вблизи переправы Спирино - Чингис стоит старая печь, сложенная из бутового камня. Построена она была больше 100 лет назад в лесу, но сооружением так и не воспользовались по назначению.

Огромная печь, будто из русских сказок, олицетворяет собой мастерство каменщиков начала XX века.

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