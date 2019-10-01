Даже аппетит пропал: в ветклинику привели волкодава, тоскующего по любви

СЕГОДНЯ 08:14 2019-10-01T08:14:48+03:00

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В новосибирскую ветеринарную клинику пришел встревоженный хозяин с редкой собакой — грампом — армянским волкодавом.

— 30 сентября к нам привели двухлетнего грампа по кличке Дон. Хозяин забежал к нам ночью с собакой. Он сказал, что у питомца снизился аппетит. Врач его осмотрел — пес оказался полностью здоров, — рассказала КП — Новосибирск администратор ветеринарной клиники «Энималз» Галина.

Оказалось, что причина снижения аппетита в физиологии: здоровяк просто хочет себе подругу.

Справка: Грамп — это очень редкая порода родом из Армении. Ее издревле использовали для защиты домов и при пастьбе стад. Благодаря своим крупным размерам (грампы могут весить больше 80 килограмм), они могли защитить стадо от волков и даже медведей. Несмотря на свой устрашающий внешний вид, эта порода отличается спокойным и неагрессивным нравом.

Оказалось, что причина отсутствия аппетита - в отсутствии подруги. Фото: vk.com/animalznsk.

ИСТОЧНИК KP.RU