2019-10-01T08:14:48+03:00
Дом. Семья

Даже аппетит пропал: в ветклинику привели волкодава, тоскующего по любви

Оказалось, что гигантский пес просто хочет себе подругу
Надежда ЯРКОВАВладимир ПТАШНИК
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Армянский волкодав поразил всех своими размерами. Фото: vk.com/animalznsk.Армянский волкодав поразил всех своими размерами. Фото: vk.com/animalznsk.
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В новосибирскую ветеринарную клинику пришел встревоженный хозяин с редкой собакой — грампом — армянским волкодавом.

— 30 сентября к нам привели двухлетнего грампа по кличке Дон. Хозяин забежал к нам ночью с собакой. Он сказал, что у питомца снизился аппетит. Врач его осмотрел — пес оказался полностью здоров, — рассказала КПНовосибирск администратор ветеринарной клиники «Энималз» Галина.

Оказалось, что причина снижения аппетита в физиологии: здоровяк просто хочет себе подругу.

Справка: Грамп — это очень редкая порода родом из Армении. Ее издревле использовали для защиты домов и при пастьбе стад. Благодаря своим крупным размерам (грампы могут весить больше 80 килограмм), они могли защитить стадо от волков и даже медведей. Несмотря на свой устрашающий внешний вид, эта порода отличается спокойным и неагрессивным нравом.

Оказалось, что причина отсутствия аппетита - в отсутствии подруги. Фото: vk.com/animalznsk.

Оказалось, что причина отсутствия аппетита - в отсутствии подруги. Фото: vk.com/animalznsk.

ИСТОЧНИК KP.RU

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