«Все воспалилось и болит»: сибирячка получила ожог глаза во время наращивания ресниц
Сибирячка повредила глаз во время наращивания ресниц. На прошлой неделе девушка решила навести красоту и пришла в один из салонов Новосибирска. Мастер, как обычно, задавала девушке вопросы, они вели милую беседу.
— В итоге, я во время процедуры несколько раз сказала, что у меня болит правый глаз, — пишет девушка на сайте Flamp.ru. — Мастер сказала потерпеть, пары просто попадают.
После окончания процедуры правый глаз воспалился и начал болеть еще сильнее. Девушка обратилась в травмпункт. Врачи вынесли свой вердикт — химический ожог первой степени.
— Я написала мастеру, а вместо извинений услышала, что сама виновата в ситуации. Якобы очень много говорила и это основная причина, — возмущается Анна.
Сибиряки поддержали Анну, и не поняли такой обратной связи от мастера:
— Ужасная обратная связь! Очень некорректно так высказываться. Деньги ведь она берет за работу, не стесняется, а ответственность нести не хочет.
— Справка у вас есть, факт посещения салона тоже. Потребуйте с них компенсацию и потом пусть они сами с мастером разбираются.
— Идите в суд! Спокойно дело выиграете, - пишут люди в комментариях под постом.
Мастер обвиняет во всем свою клиенткуФото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU