«Все воспалилось и болит»: сибирячка получила ожог глаза во время наращивания ресниц

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-01T13:29:52+03:00

Мастер утверждает, что девушка сама виновата в случившемся

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Сибирячка повредила глаз во время наращивания ресниц. На прошлой неделе девушка решила навести красоту и пришла в один из салонов Новосибирска. Мастер, как обычно, задавала девушке вопросы, они вели милую беседу.

— В итоге, я во время процедуры несколько раз сказала, что у меня болит правый глаз, — пишет девушка на сайте Flamp.ru. — Мастер сказала потерпеть, пары просто попадают.

После окончания процедуры правый глаз воспалился и начал болеть еще сильнее. Девушка обратилась в травмпункт. Врачи вынесли свой вердикт — химический ожог первой степени.

— Я написала мастеру, а вместо извинений услышала, что сама виновата в ситуации. Якобы очень много говорила и это основная причина, — возмущается Анна.

Сибиряки поддержали Анну, и не поняли такой обратной связи от мастера:

— Ужасная обратная связь! Очень некорректно так высказываться. Деньги ведь она берет за работу, не стесняется, а ответственность нести не хочет.

— Справка у вас есть, факт посещения салона тоже. Потребуйте с них компенсацию и потом пусть они сами с мастером разбираются.

— Идите в суд! Спокойно дело выиграете, - пишут люди в комментариях под постом.

Мастер обвиняет во всем свою клиенткуФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU