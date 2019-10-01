Снег помешал: летевший из Новосибирска самолет вынужденно приземлился в Иркутске
Сегодня, 1 октября, самолет, летевший из Новосибирска в Нерюнгри, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Нерюнгри.
— Самолет А320, летевший из Новосибирска в Нерюнгри, не смог приземлиться в пункте назначения из-за сильного снега. Из-за плохих метеоусловий приземлиться было невозможно. После нескольких кругов, экипаж принял решение лететь в Иркутск, — рассказали «КП» в пресс-службе Международного аэропорта Иркутска.
В ведомстве уточнили, что пока самолет находится в иркутском аэропорту.
ИСТОЧНИК KP.RU