Черепашка, ты куда? Мужчина, переползавший дорогу по светофору, повеселил соцсети

СЕГОДНЯ 05:38 2019-10-01T05:38:25+03:00

Сибиряк выбрал для себя непростой путь, чтобы перейти через дорогу

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В Новосибирске водители стали свидетелями нестандартного движения на дороге — пешехода, который не шел, а полз по «зебре».

— На одном из перекрестков в районе сада Кирова засняли мужчину ,как он переползал по пешеходному переходу! — поделился в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте» снявший видео подписчик.

На нем видно, что мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу весьма нестандартно, и даже не ползком. При этом автор видео отмечает, что несмотря на свое состояние, мужчина переходил дорогу по «зебре» и на разрешающий сигнал светофора.

— Вот это движение. Что он делает? Хоть на зеленый переходит, — говорит в видео сибиряк.

Пользователи соцсетей с пониманием и юмором отнеслись к «тяжелому» состоянию сибиряка. Вот что они пишут в комментариях:

— Понедельник — день тяжелый.

— Всякое бывает.

— Перекрыло немного мужичка.

Мужчина, переползавший дорогу по светофору, повеселил соцсети .Видео: АСТ-54.

ИСТОЧНИК KP.RU