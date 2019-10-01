Черепашка, ты куда? Мужчина, переползавший дорогу по светофору, повеселил соцсети
В Новосибирске водители стали свидетелями нестандартного движения на дороге — пешехода, который не шел, а полз по «зебре».
— На одном из перекрестков в районе сада Кирова засняли мужчину ,как он переползал по пешеходному переходу! — поделился в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте» снявший видео подписчик.
На нем видно, что мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу весьма нестандартно, и даже не ползком. При этом автор видео отмечает, что несмотря на свое состояние, мужчина переходил дорогу по «зебре» и на разрешающий сигнал светофора.
— Вот это движение. Что он делает? Хоть на зеленый переходит, — говорит в видео сибиряк.
Пользователи соцсетей с пониманием и юмором отнеслись к «тяжелому» состоянию сибиряка. Вот что они пишут в комментариях:
— Понедельник — день тяжелый.
— Всякое бывает.
— Перекрыло немного мужичка.
Мужчина, переползавший дорогу по светофору, повеселил соцсети .Видео: АСТ-54.
ИСТОЧНИК KP.RU