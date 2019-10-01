«Тыковка в горошек»: новосибирцев рассмешила девушка с пятнами на голове

СЕГОДНЯ 05:04 2019-10-01T05:14:24+03:00

Девушка выбрала для своего стиля довольно смелую прическу. Фото: vk.com/subwaynsk.

Изменить размер текста: A A

Пассажирку с весьма смелой и креативной прической встретили пассажиры новосибирской подземки. Фото обладательницы оригинальной стрижки появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».

Девушка выбрала довольно смелый стиль: на коротко стриженных темных волосах у нее красовались круглые пятнышки.

Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к увиденному. Вот что они пишут в комментариях:

— Тыковка в горошек.

— Ничего себе моль поела.

— О, так это же Лунтик.

Добавим, что новосибирцы довольно часто встречают в метро нестандартных и оригинальных пассажиров. Так недавно пассажиров новосибирского метро рассмешил парень с множеством татуировок и в оранжевом комбинезоне: многим людям этот костюм напомнил одежду заключенного в иностранной тюрьме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Когда устал нести добычу в гнездо»: сибиряков в метро рассмешил парень с соколом

Фотография нестандартного пассажира появилась в соцсетях (подробнее)

«На рисовое поле едет»: китаец в шляпе рассмешил пассажиров метро

Мужчина в традиционной китайской одежде удивил сибиряков (подробнее)

«Ничего необычного, просто Сибирь»: енот в метро позабавил соцсети

Необычного пассажира заметили в вагоне метро на одной из станций метрополитена (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU