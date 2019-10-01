«Тыковка в горошек»: новосибирцев рассмешила девушка с пятнами на голове
Пассажирку с весьма смелой и креативной прической встретили пассажиры новосибирской подземки. Фото обладательницы оригинальной стрижки появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».
Девушка выбрала довольно смелый стиль: на коротко стриженных темных волосах у нее красовались круглые пятнышки.
Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к увиденному. Вот что они пишут в комментариях:
— Тыковка в горошек.
— Ничего себе моль поела.
— О, так это же Лунтик.
Добавим, что новосибирцы довольно часто встречают в метро нестандартных и оригинальных пассажиров. Так недавно пассажиров новосибирского метро рассмешил парень с множеством татуировок и в оранжевом комбинезоне: многим людям этот костюм напомнил одежду заключенного в иностранной тюрьме.
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ИСТОЧНИК KP.RU