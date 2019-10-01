Надышались угарным газом: семья с тремя детьми уснули в доме с дровяной печью

СЕГОДНЯ 04:39 2019-10-01T04:39:23+03:00

Они растопили печь в доме и легли спать, но проснулись, почувствовав себя плохо

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Пять человек, трое из которых дети, едва не задохнулись во сне. Инцидент произошел 28 сентября в Карасуке Новосибирской области.

— Семья из пяти человек жила в частном доме с печным отоплением. На ночь они решили затопить печь, чтобы не мерзнуть во сне. Предположительно, из-за плохой тяги, в помещении начал скапливаться угарный газ. К счастью, семейство смогло проснуться до того, как стало слишком поздно. После нескольких часов сна в загазованном доме, они почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что пострадавшую семью доставили в больницу. Состояние детей и взрослых оценивается медиками как удовлетворительное.

В связи со случившимся, МЧС напоминает, что пользоваться печным отоплением нужно с высокой осторожностью.

ИСТОЧНИК KP.RU