Нашли по ДНК: новосибирец ограбил кафе «Дядя Денер» и офис микрозаймов

СЕГОДНЯ 03:52 2019-10-01T03:52:44+03:00

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В прокуратуре Заельцовского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя, который занимался разбоем.

— Как стало известно, 24 мая текущего года в ночное время он зашел в кафе «Дядя Денер» на Красном проспекте, 88, где через незапертую дверь проник в зону работы продавца, от которого потребовал оставаться на месте. Сам же налетчик открыл кассовый аппарат, из которого забрал 1 800 рублей. Через несколько дней, вечером 27 мая, он же зашел в офис «Добро Деньги» на Красном проспекте, 157, где угрожая сотруднику компании ножом, потребовал отдать ему находящиеся в офисе деньги. Получив от работника микрозаймов около 57 тысяч рублей, мужчина с похищенным скрылся, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Личность грабителя была установлена по образцам ДНК, полученным с одежды, которую он снял и оставил недалеко от места разбоя. Выяснилось, что новосибирец ранее неоднократно был судим.

Сейчас он обвиняется по нескольким статьям: грабеж и разбой. Уголовное дело рассмотрит Заельцовский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU