Опрокинулся на бок: на Советском шоссе столкнулись шесть машин

СЕГОДНЯ 03:21 2019-10-01T03:36:45+03:00

На левом берегу вечером случилась авария с участием шести автомобилей

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Массовая авария произошла в понедельник вечером, 30 сентября в Кировском районе Новосибирска.

— На пересечении улицы Петухова и Советского шоссе произошла авария, в которой поучаствовали шесть автомобилей, — рассказали подписчики в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам с места аварии, один из автомобилей опрокинулся на бок. На месте работают инспекторы ГИБДД,

Автомобили получили значительные повреждения после столкновения. Подробности ДТП, и есть ли среди участников массовой аварии пострадавшие, уточняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/735100" frameborder="0"></iframe> На Советском шоссе столкнулись шесть машин.

ИСТОЧНИК KP.RU