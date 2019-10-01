Опрокинулся на бок: на Советском шоссе столкнулись шесть машин
Массовая авария произошла в понедельник вечером, 30 сентября в Кировском районе Новосибирска.
— На пересечении улицы Петухова и Советского шоссе произошла авария, в которой поучаствовали шесть автомобилей, — рассказали подписчики в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Судя по кадрам с места аварии, один из автомобилей опрокинулся на бок. На месте работают инспекторы ГИБДД,
Автомобили получили значительные повреждения после столкновения. Подробности ДТП, и есть ли среди участников массовой аварии пострадавшие, уточняются.
На Советском шоссе столкнулись шесть машин.
ИСТОЧНИК KP.RU