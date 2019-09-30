2019-09-30T19:34:42+03:00
Общество

«Он назвал меня русской Эдит Пиаф»: Пелагея рассказала, как выступала перед Жаком Шираком

По словам певицы, выдающийся деятель был настоящим ценителем русской культуры
Алена КУЛЕШОВА
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Певица Пелагея рассказала о своем выступлении на саммите лидеров трех держав в 1998 году. Фото: pelageya_instaПевица Пелагея рассказала о своем выступлении на саммите лидеров трех держав в 1998 году. Фото: pelageya_insta
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Популярная российская певица Пелагея опубликовала в своих соцсетях воспоминания о встрече с Жаком Шираком. Сибирячка рассказала о том, как она выступала на саммите лидеров трех держав в 1998 году.

— В 1998 году на саммите лидеров трех держав — Франции, Германии и России — 11-летняя девочка из Сибири своим сольным концертом обеспечила политикам культурную программу, — пишет певица в своем Instagram. — Обескураженный Жак Ширак, постоянно приговаривающий «Браво, браво» назвал тогда меня “Русской Эдит Пиаф”. Светлая память выдающемуся деятелю и ценителю русской культуры.

В комментариях под постом многие подписчики певицы вспомнили это ее выступление и отметили, что такой концерт можно действительно назвать историческим:

— Светлая память прекрасному президенту!

— Я помню это выступление. Еще тогда начала гордиться за нашу сибирячку.

— По-настоящему историческое фото, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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