«Он назвал меня русской Эдит Пиаф»: Пелагея рассказала, как выступала перед Жаком Шираком

СЕГОДНЯ 19:34 2019-09-30T19:34:42+03:00

Певица Пелагея рассказала о своем выступлении на саммите лидеров трех держав в 1998 году. Фото: pelageya_insta

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Популярная российская певица Пелагея опубликовала в своих соцсетях воспоминания о встрече с Жаком Шираком. Сибирячка рассказала о том, как она выступала на саммите лидеров трех держав в 1998 году.

— В 1998 году на саммите лидеров трех держав — Франции, Германии и России — 11-летняя девочка из Сибири своим сольным концертом обеспечила политикам культурную программу, — пишет певица в своем Instagram. — Обескураженный Жак Ширак, постоянно приговаривающий «Браво, браво» назвал тогда меня “Русской Эдит Пиаф”. Светлая память выдающемуся деятелю и ценителю русской культуры.

В комментариях под постом многие подписчики певицы вспомнили это ее выступление и отметили, что такой концерт можно действительно назвать историческим:

— Светлая память прекрасному президенту!

— Я помню это выступление. Еще тогда начала гордиться за нашу сибирячку.

— По-настоящему историческое фото, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU