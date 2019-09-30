«Он назвал меня русской Эдит Пиаф»: Пелагея рассказала, как выступала перед Жаком Шираком
Популярная российская певица Пелагея опубликовала в своих соцсетях воспоминания о встрече с Жаком Шираком. Сибирячка рассказала о том, как она выступала на саммите лидеров трех держав в 1998 году.
— В 1998 году на саммите лидеров трех держав — Франции, Германии и России — 11-летняя девочка из Сибири своим сольным концертом обеспечила политикам культурную программу, — пишет певица в своем Instagram. — Обескураженный Жак Ширак, постоянно приговаривающий «Браво, браво» назвал тогда меня “Русской Эдит Пиаф”. Светлая память выдающемуся деятелю и ценителю русской культуры.
В комментариях под постом многие подписчики певицы вспомнили это ее выступление и отметили, что такой концерт можно действительно назвать историческим:
— Светлая память прекрасному президенту!
— Я помню это выступление. Еще тогда начала гордиться за нашу сибирячку.
— По-настоящему историческое фото, — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU