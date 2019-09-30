«Никто не реагировал»: труп новосибирца пролежал три часа возле магазина

СЕГОДНЯ 17:22 2019-09-30T17:22:22+03:00

Новосибирцы пожаловались в соцсетях на то, что спецслужбы не отреагировали на обращение о том, что около магазина уже три часа находится труп мужчины. Фото: "АСТ-54"

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Новосибирцев возмутила ситуация, произошедшая вечером 30 сентября в Дзержинском районе города. Люди написали в соцсетях о том, что там, около супермаркета скончался мужчина. Но, несмотря на многочисленные обращения граждан, сотрудники спецслужб не спешили на место произошедшего, и тело человека пролежало на полу около трех часов.

— Звонили и в полицию, и в «Скорую», но реакции никакой, — пишет очевидец события в паблике «АСТ-54». — Тело пролежало том почти три часа.

Произошедший инцидент не смогли оставить без внимания пользователи соцсетей. Свое мнение об этой ситуации они выразили в комментариях под постом:

— Хорошо, что хотя бы люди внимание обратили на это.

— А я видела, как приезжала «Скорая» и полиция. Видимо, они просто сделали всю необходимую работу и уехали. Тоже неправильно, но все-таки.

— Действительно страшная ситуация, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU