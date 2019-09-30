«Никто не реагировал»: труп новосибирца пролежал три часа возле магазина
Новосибирцев возмутила ситуация, произошедшая вечером 30 сентября в Дзержинском районе города. Люди написали в соцсетях о том, что там, около супермаркета скончался мужчина. Но, несмотря на многочисленные обращения граждан, сотрудники спецслужб не спешили на место произошедшего, и тело человека пролежало на полу около трех часов.
— Звонили и в полицию, и в «Скорую», но реакции никакой, — пишет очевидец события в паблике «АСТ-54». — Тело пролежало том почти три часа.
Произошедший инцидент не смогли оставить без внимания пользователи соцсетей. Свое мнение об этой ситуации они выразили в комментариях под постом:
— Хорошо, что хотя бы люди внимание обратили на это.
— А я видела, как приезжала «Скорая» и полиция. Видимо, они просто сделали всю необходимую работу и уехали. Тоже неправильно, но все-таки.
— Действительно страшная ситуация, — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU