Заклинательница драконов: сибирячка устроила фотосессию в образе сказочного персонажа

СЕГОДНЯ 14:24 2019-09-30T14:24:21+03:00

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Сибирячка Анастасия Базова устроила необычную фотосессию, перевоплотившись на несколько часов в героиню собственной авторской сказки. Девушка воплотила в жизнь образ заклинательницы драконов.

— Я на фото в образе Бонумиры — заклинательницы драконов. Это героиня моей авторской сказки. Хотелось показать ее как персонажа, — рассказала Анастасия Базова КП-Новосибирск. — Это печальная, сильная, готовая на все ради своей цели, девушка.

По словам сибирячки, она сама готовила костюм для этой съемки. Фото: Анастасия Соловьёва

Съемка проходила 22 сентября в Ботаническом саду Академгородка. По словам сибирячки, погода в этот день была хорошая, поэтому фотосессия прошла достаточно быстро и легко.

— Нам удалось отснять все примерно за час. Ничего особо не отвлекало, да и погода была теплой, — вспоминает девушка. — Даже жарко стало в один момент в костюме.

Анастасия рассказывала, что прохожие останавливались посмотреть на съемку. Фото: Анастасия Соловьёва

Анастасия рассказала, что костюм для фотосессии она готовила себе сама. Девушка даже отдекорировала специально приобретенную для этого юбку. Не удивительно, что «сибирская заклинательница драконов» привлекла внимание посетителей Ботанического сада. Многие из них даже подходили поближе, чтобы лучше разглядеть происходящее.

— Много людей подходили посмотреть, что происходит. Дети так вообще засматривались, — рассказала Анастасия. — Но видя камеру, все понимали, что это фотосессия. Однако, образ все равно вызывал недоумение. Слышала даже, как какой-то мужчина пытался объяснить своему ребенку про культ воды. На самом деле, он был очень близок к правде, ведь моя героиня — Бонумира — в сказке, еще, будучи обычным человеком, соединилась с душой дракона, которому были подвластны вода и лед.

По словам девушки, она хотела воплотить в жизнь образ героини собственной авторской сказки. Фото: Анастасия Соловьёва

ИСТОЧНИК KP.RU