2019-09-30T12:05:29+03:00
Общество

В Новосибирске прекратились поиски девушки, пропавшей два месяца назад

О том, что девушку удалось найти, сообщили волонтеры в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Девушку искали в Новосибирске больше двух месяцев. фото: "ДоброСпас-Новосибирск"Девушку искали в Новосибирске больше двух месяцев. фото: "ДоброСпас-Новосибирск"
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На официальной странице в соцсетях 30 сентября волонтеры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» сообщили, что поиски сибирячки, пропавшей два месяца назад, увенчались успехом. Женщина ушла в неизвестном направлении 24 июля, с тех пор ее местоположение продолжало оставаться неизвестным.

— Найдена. Жива. Поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» выражает благодарность за помощь и содействие в поиске, — сообщается на странице поискового отряда Вконтакте.

Напомним, девушка ушла из дома после семейной ссоры с мужем. Тогда он заверял, что выбежал за ней, попытался ее догнать, но просто не успел. Не увидел, куда она ушла, а дозвониться на телефон не смог: он уже был не доступен. Поиски также осложнялись тем, что родом девушка из Воронежа, а в Новосибирск она приехала вместе с гражданским мужем. Поэтому в городе у нее не было друзей и даже знакомых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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