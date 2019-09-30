Опасный хищник: жителей Советского района напугал енот, бегающий по улице

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-30T10:50:46+03:00

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Инцидент произошел в понедельник, 30 сентября в 8:30 утра. На телефон оперативного дежурного поступила информация от местных жителей, что по улице Энгельса в Советском районе Новосибирска бегает енот. При этом животное ведет себя агрессивно.

— На место тут же выехал оперативный экипаж спасателей. По прибытии спасателями была проведена разведка и сбор информации. Животное нашли. С помощью подручных средств: коробки, мешка и приспособления для отлова животных, спасатели сумели поймать опасного хищника. Поместив его в картонную коробку, животное отвезли на базу для временного размещения, — рассказали в пресс-службе МАСС.

В ведомстве добавили, что на данный момент ведутся консультации с Департаментом охраны животного мира Новосибирской области по поиску места для постоянного содержания енота.

Спасателям удалось поймать енота. Фото: vk.com/mass54.

ИСТОЧНИК KP.RU