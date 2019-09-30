2019-09-30T10:35:01+03:00
Общество

В Новосибирской области признаны аварийными 802 многоквартирных дома

Андрей Травников обозначил главные задачи по переселению новосибирцев из ветхого и аварийного жилья
Ульяна ДЖАНКОВА
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В ближайший год в регионе из аварийных домов переселят 677 человек. Фото: nso.ruВ ближайший год в регионе из аварийных домов переселят 677 человек. Фото: nso.ru
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О реализации региональной адресной программы по переселению граждан и ликвидации аварийного жилищного фонда главе региона доложил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов. Эта программа реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сегодня в Новосибирской области признаны аварийными 802 многоквартирных дома.

Андрей Травников подчеркнул, что наш регион одним из первых субъектов в стране подписал договор о предоставлении и использовании финподдержки на реализацию региональной программы.

— Этот договор мы заключили 12 апреля этого года с генеральным директором — председателем правления госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным. Мы уже приступили к поэтапному расселению аварийных домов в различных муниципальных образованиях нашего региона. Всего до 2024 года наша область на расселение аварийного фонда получит из федерального центра почти 4 миллиарда рублей, — отметил Губернатор.

Глава региона поставил задачу: уже в этом году в селах строить дома для переселенцев по типовым проектам. Это позволяет исключить проблемы с некачественным проведением строительных работ.

В рамках этапа 2019-2020 планируется расселение 28 аварийных домов в 9 муниципальных образованиях, в которых проживает 677 чел.

В Новосибирской области к 2025 году планируется переселить из аварийного жилья около 7 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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