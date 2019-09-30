2019-09-30T10:32:51+03:00
Общество

«Теперь будете убирать со стола»: официантка скинула с меню дорогой фотоаппарат клиентки

Возмущенная сибирячка написала об этом в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Сибирячка пожаловалась на официантку, которая чуть не разбила ее фотоаппарат. Фото: Тимур ХАНОВСибирячка пожаловалась на официантку, которая чуть не разбила ее фотоаппарат. Фото: Тимур ХАНОВ
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Возмущенная сибирячка рассказала в соцсетях о том, как в одном из кафе Новосибирска ей чуть было не повредили фотоаппарат за 85 тысяч. Девушка также пожаловалась на грубость официанта в данном заведении.

— Мы пришли в кафе с мужем, хотели просто спокойно поужинать. Сели за столик, но потом увидели, что освободился другой, более симпатичный. Решили сесть за него, — пишет сибирячка на сайте Flamp.ru. — Когда к нам подошла официантка, мы попросили ее убрать со стола. Но тут произошло совершенно неожиданное: протирая столешницу, девушка просто скинула с меню наш фотоаппарат стоимостью 85 тысяч! Было даже слышно, как он стукнулся об стол!

По словам девушки, на этом официантка не остановилась, и вместо извинений нагрубила посетителям.

— Она приняла у нас заказ, а потом сказала, что теперь мы не будем свои вещи оставлять на столе, — вспоминает девушка. — Это просто ужас! Можно же было просто вежливо попросить убрать. Естественно, после такого мы просто ушли из этого места.

В комментариях под отзывом девушки, многие люди согласились с ее возмущением и поинтересовались, все ли в порядке с камерой:

— В независимости от стоимости вещи клиента , официанты не имеют права трогать ее без разрешения.

— Фотоаппарат в порядке?

— Официантка не права, конечно. Но и вам такую дорогую технику не стоило оставлять на столе. Мало ли, что может произойти. А ремонт будет дорого стоить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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