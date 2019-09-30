Поспать пришли: двое бомжей устроили дебош в магазине

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-30T09:43:35+03:00

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За минувшие выходные дни сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ 8 раз выпроваживали с охраняемых объектов лиц, не имеющих определенного места жительства.

В Новосибирске похолодало, и работы охранникам прибавилось. Бомжи стали чаще, чем прежде заходить погреться в различные общественные и административные учреждения.

Неопрятных и к тому же нетрезвых бродяг, которые мешали учреждениям работать, охранники выводили из ресторанов, кондитерского магазина, магазина тканей, пиццерии, супермаркетов.

27.09.2019г. В салон по продаже тканей и штор на ул. Нарымская зашли два бомжа и попытались там пристроиться поспать. Продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали группу быстрого реагирования. Сотрудники ГВАРДИИ вывели бродяг.

28.09.2019г. около 21 часа охранники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ предотвратили возгорание в четырехэтажном административном здании на ул. Ленина. Почувствовав, что в здании пахнет горелым, они вызвали электрика. Оказалось, что в лифтовой шахте от горячей лампочки нагрелся и начал плавиться пластмассовый плафон. Угроза возгорания была оперативно устранена.

29.09.2019г. в ночном баре на ул. Вокзальная магистраль нетрезвый посетитель отказался оплатить счет в 4350 рублей. Охранник вызвал группу быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ. Бойцы задержали должника и передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU