Поспать пришли: двое бомжей устроили дебош в магазине
За минувшие выходные дни сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ 8 раз выпроваживали с охраняемых объектов лиц, не имеющих определенного места жительства.
В Новосибирске похолодало, и работы охранникам прибавилось. Бомжи стали чаще, чем прежде заходить погреться в различные общественные и административные учреждения.
Неопрятных и к тому же нетрезвых бродяг, которые мешали учреждениям работать, охранники выводили из ресторанов, кондитерского магазина, магазина тканей, пиццерии, супермаркетов.
27.09.2019г. В салон по продаже тканей и штор на ул. Нарымская зашли два бомжа и попытались там пристроиться поспать. Продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали группу быстрого реагирования. Сотрудники ГВАРДИИ вывели бродяг.
28.09.2019г. около 21 часа охранники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ предотвратили возгорание в четырехэтажном административном здании на ул. Ленина. Почувствовав, что в здании пахнет горелым, они вызвали электрика. Оказалось, что в лифтовой шахте от горячей лампочки нагрелся и начал плавиться пластмассовый плафон. Угроза возгорания была оперативно устранена.
29.09.2019г. в ночном баре на ул. Вокзальная магистраль нетрезвый посетитель отказался оплатить счет в 4350 рублей. Охранник вызвал группу быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ. Бойцы задержали должника и передали сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU