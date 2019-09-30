2019-09-30T09:47:04+03:00
Общество

«Как тупые обезьяны»: сибиряков осудили в соцсетях за свадебный катафалк как у Собчак

Большинство новосибирцев негативно восприняли столь «черный» юмор
Надежда ЯРКОВА
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На машине красовалась надпись: "Пока смерть не разлучит нас".На машине красовалась надпись: "Пока смерть не разлучит нас".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске заметили необычную машину, похожую на катафалк, которая оказалась свадебным лимузином с «говорящей» надписью: «Пока смерть не разлучит нас».

— Ксения Собчак, кажется, задала новый тренд на свадебные лимузины, — поделился необычным фото авто подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей не оценили креатива и чувства юмора владельцев авто. Лишь немногие осмелились шутить об этом. Вот что пишут комментаторы:

— Это слишком, она сума сходит, и если сейчас другие молодые пары будут этому подражать, ездить на ритуальных авто, то это уже просто нет слов.

— На катафалк похоже.

— Чтобы такое придумать, надо больной ум иметь.

— Невеста с женихом лежа на нем передвигаются?

— Кто бы колеса проткнул, чтобы не глумились. Люди в последний путь провожают, а они потом оргии в этих машинах устраивают. Фу.

— А что? Расписался на кладбище! Покатался на катафалке! Отпраздновали в крематории! Вместо цветов невесте надарили венков! И жизнь не супружеская, а загробная.

— Больные люди, а не креативщики, возмущаются некоторые.

Напомним, свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова, назначенная на пятницу, 13-е, прошла в Грибоедовском ЗАГСе. На церемонию жених с невестой прибыли на катафалке, взятом в прокат. Черный Кадиллак, украшенный темно-красными цветами, кольцами и надписью «Пока смерть не разлучит нас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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