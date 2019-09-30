«Как тупые обезьяны»: сибиряков осудили в соцсетях за свадебный катафалк как у Собчак
В Новосибирске заметили необычную машину, похожую на катафалк, которая оказалась свадебным лимузином с «говорящей» надписью: «Пока смерть не разлучит нас».
— Ксения Собчак, кажется, задала новый тренд на свадебные лимузины, — поделился необычным фото авто подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей не оценили креатива и чувства юмора владельцев авто. Лишь немногие осмелились шутить об этом. Вот что пишут комментаторы:
— Это слишком, она сума сходит, и если сейчас другие молодые пары будут этому подражать, ездить на ритуальных авто, то это уже просто нет слов.
— На катафалк похоже.
— Чтобы такое придумать, надо больной ум иметь.
— Невеста с женихом лежа на нем передвигаются?
— Кто бы колеса проткнул, чтобы не глумились. Люди в последний путь провожают, а они потом оргии в этих машинах устраивают. Фу.
— А что? Расписался на кладбище! Покатался на катафалке! Отпраздновали в крематории! Вместо цветов невесте надарили венков! И жизнь не супружеская, а загробная.
— Больные люди, а не креативщики, возмущаются некоторые.
Напомним, свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова, назначенная на пятницу, 13-е, прошла в Грибоедовском ЗАГСе. На церемонию жених с невестой прибыли на катафалке, взятом в прокат. Черный Кадиллак, украшенный темно-красными цветами, кольцами и надписью «Пока смерть не разлучит нас.
ИСТОЧНИК KP.RU