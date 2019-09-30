Труп новосибирца нашли в туалете кафе «Вилка-Ложка»

СЕГОДНЯ 06:49 2019-09-30T06:49:39+03:00

Сейчас "Вилка-Ложка" на Станиславского закрыта. Фото: "Инцидент. Новосибирск".

Сейчас на месте происшествия работает полиция и следователи

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В сети ресторанов быстрого питания «Вилка-Ложка» на левом берегу Новосибирска обнаружен труп мужчины.

— В кафе «Вилка-Ложка» на улице Станиславского обнаружен труп мужчины. Сотрудница кафе обнаружила мертвого человека в туалете. Заведение закрыли, — сообщает подписчица в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

На место были вызваны сотрудники скорой помощи, которые подтвердили факт смерти мужчины. Причина смерти не известна.

В полиции также рассказали об инциденте.

— В 8:50 утра сегодня, 30 сентября в кафе обнаружен труп мужчины. Возраст около 40-50 лет, , без видимых признаков насильственной смерти. Личность погибшего устанавливается. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Проводится проверка по факту обнаружения трупа,- рассказали КП — Новосибирск в МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU