Труп новосибирца нашли в туалете кафе «Вилка-Ложка»
В сети ресторанов быстрого питания «Вилка-Ложка» на левом берегу Новосибирска обнаружен труп мужчины.
— В кафе «Вилка-Ложка» на улице Станиславского обнаружен труп мужчины. Сотрудница кафе обнаружила мертвого человека в туалете. Заведение закрыли, — сообщает подписчица в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
На место были вызваны сотрудники скорой помощи, которые подтвердили факт смерти мужчины. Причина смерти не известна.
В полиции также рассказали об инциденте.
— В 8:50 утра сегодня, 30 сентября в кафе обнаружен труп мужчины. Возраст около 40-50 лет, , без видимых признаков насильственной смерти. Личность погибшего устанавливается. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Проводится проверка по факту обнаружения трупа,- рассказали КП — Новосибирск в МВД по Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU