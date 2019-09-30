«Связал, запихал в машину»: бывший муж новосибирской бегуньи пойдет под суд за ее похищение

СЕГОДНЯ 06:18 2019-09-30T06:18:59+03:00

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Новосибирскую бегунью Елену Рухляду украл бывший муж. Их нашли спустя сутки на берегу реки под Новосибирском.

— По данным следствия, разборка между экс-супругами произошла утром 18 июня. 35-летний бывший муж 33-летней Елены Рухляды, проник в ее квартиру в Заельцовском районе, где угрожая ножом, связал спортсменку, а также находившегося в квартире ее знакомого. После этого он вынес Елену из квартиры, запихнул в угнанную иномарку и увез в лесополосу на берег реки Обь. Уже на месте, бросив автомобиль, они пересели в лодку, которая была приготовлена заранее, и направились вниз по течению Оби, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

На лодке бывшие супруги добрались до поселка Бибиха в Новосибирском районе. Там мужчина поставил в поле палатку, а свою бывшую привязал к себе. На поиски спортсменки были ориентированы все поисковые службы и полиция. И спустя сутки женщину и ее бывшего мужа удалось найти.

— Экс-супругу Елены были предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям: нарушение неприкосновенности жилища, незаконное лишение свободы, неправомерное завладение автомобилем и похищение, — отметили в ведомстве.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU