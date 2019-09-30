Рыба мечты: сибиряк поймал судака весом больше 7 килограммов
Довольный новосибирец поделился своим трофеем на форуме для рыбаков «Fishing.sib». На фото виден немалых размеров судак, который весит чуть больше 7 килограмм.
— Русловая ямка на Берди не подвела — каждый год по бонусу, — делится своими впечатлениями рыбак.
Пользователи форума по достоинству оценили трофей сибиряка.
— Поздравляю — не рыба, а мечта!
— Вот это судачек. Жму руку. Молодец.
— Вот это дело! Жаль, такой рекорд уже сложно побить — немного завидует один из комментаторов.
Однако не у всех пользователей форума «белая» зависть. Некоторые сомневаются в успехах автора рекорда.
— На дворе конец сентября, а на фото клубника зреет? Странно. И не одного листика желтого, — пытается разоблачить рекордсмена один из комментаторов.
Наверное, он не знает, что рыбак без толики хвастовства — не рыбак.
Судак оказался чуть больше 7 килограммов. Фото: fishingsib.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU