2019-09-30T05:41:17+03:00
Общество

Рыба мечты: сибиряк поймал судака весом больше 7 килограммов

Мужчина поймал гигантскую рыбину под Новосибирском и поспешил поделиться своим уловом
Владимир ПТАШНИК
Поделиться:
Сибиряк поделился своим нескромным уловом. Фото: fishingsib.ru.Сибиряк поделился своим нескромным уловом. Фото: fishingsib.ru.
Изменить размер текста:

Довольный новосибирец поделился своим трофеем на форуме для рыбаков «Fishing.sib». На фото виден немалых размеров судак, который весит чуть больше 7 килограмм.

— Русловая ямка на Берди не подвела — каждый год по бонусу, — делится своими впечатлениями рыбак.

Пользователи форума по достоинству оценили трофей сибиряка.

— Поздравляю — не рыба, а мечта!

— Вот это судачек. Жму руку. Молодец.

— Вот это дело! Жаль, такой рекорд уже сложно побить — немного завидует один из комментаторов.

Однако не у всех пользователей форума «белая» зависть. Некоторые сомневаются в успехах автора рекорда.

— На дворе конец сентября, а на фото клубника зреет? Странно. И не одного листика желтого, — пытается разоблачить рекордсмена один из комментаторов.

Наверное, он не знает, что рыбак без толики хвастовства — не рыбак.

Судак оказался чуть больше 7 килограммов. Фото: fishingsib.ru.

Судак оказался чуть больше 7 килограммов. Фото: fishingsib.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Труп новосибирца нашли в туалете кафе «Вилка-Ложка»
«Связал, запихал в машину»: бывший муж новосибирской бегуньи пойдет под суд за ее похищение
«Жалуются на маленькие порции и недоедание»: прокуратура проверит приют для детей и подростков
Зима близко: в Новосибирске пошел первый снег
«Над головой 550 вольт»: школьники — «зацеперы» атаковали новосибирские трамваи
Подпорченная «Дружба»: новосибирец купил в магазине сырок с плесенью
Нужда заставила: сожитель украл у сибирячки золотые украшения и сдал в ломбард
Один на другого: в Новосибирске рабочие упали со строительных лесов
Владелец «закрытого» Криводановского мусорного полигона объяснил, почему продолжает принимать отходы
Переходили дорогу в сумерках: два пенсионера погибли в Новосибирской области
«Работает в Госдуме, в гареже «Майбах»: новосибирская блогерша советует девушкам знакомиться с таксистами
«Тити всегда на месте»: звезда тверка удивила поклонников своим костюмом
«Прыгал на батуте, а теперь не может ходить»: сибирячка обвинила детский парк развлечений в халатности
Синоптики рассказали, когда в Новосибирске выпадет снег
«Сыроварня» за 117 миллионов: в Новосибирске выставлены на продажу торговые площади ресторана Аркадия Новикова
Железный чехол: житель Академгородка сварил во дворе гараж для своей машины
Суровые сибирские дети: малыши бегают по фонтану в сентябре в дождевиках
«Даже мимо проезжать жарко»: в Новосибирске на дороге сгорели «Жигули»