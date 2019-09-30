2019-09-30T04:48:35+03:00
Общество

Зима близко: в Новосибирске пошел первый снег

Сегодня утром, 30 сентября в Новосибирске пошел первый снег
Надежда ЯРКОВА
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Первый снег пошел сегодня утром.Первый снег пошел сегодня утром.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Начало новой рабочей недели и последний день сентября для новосибирцев начались со снега.

— В понедельник, 30 сентября в первой половине дня ожидается временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ожидается около плюс 1 — 3 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Новосибирцы также делятся своими фотографиями первого снега.

— Вот и снег пошел, — пишет читатель КПНовосибирск, приславший фото.

Снежного покрова, как такого в городе пока нет. Снег идет редкими хлопьями и тут же тает, упав на землю. Отметим, что снег и слякоть придут в Новосибирск не навсегда. Ближе к среде установится теплая, солнечная погода. В среду потеплеет до 11 градусов, в четверг до 15 градусов.

Снег идет редкими хлопьями и упав, тут же тает. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Снег идет редкими хлопьями и упав, тут же тает.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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