Зима близко: в Новосибирске пошел первый снег
Начало новой рабочей недели и последний день сентября для новосибирцев начались со снега.
— В понедельник, 30 сентября в первой половине дня ожидается временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ожидается около плюс 1 — 3 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Новосибирцы также делятся своими фотографиями первого снега.
— Вот и снег пошел, — пишет читатель КП — Новосибирск, приславший фото.
Снежного покрова, как такого в городе пока нет. Снег идет редкими хлопьями и тут же тает, упав на землю. Отметим, что снег и слякоть придут в Новосибирск не навсегда. Ближе к среде установится теплая, солнечная погода. В среду потеплеет до 11 градусов, в четверг до 15 градусов.
Снег идет редкими хлопьями и упав, тут же тает.Фото: Татьяна СОЛОВОВА
ИСТОЧНИК KP.RU