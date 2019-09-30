«Над головой 550 вольт»: школьники — «зацеперы» атаковали новосибирские трамваи

СЕГОДНЯ 04:30 2019-09-30T04:30:55+03:00

Школьники катаются на трамвае "зайцами", при этом подвергая себя риску. Фото: "Инцидент. Новосибирск".

Подростки катаются на 13-ом трамвае, но не хотят платить за проезд

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В Новосибирске водители трамваев пожаловались на «зацеперов» — они не только подвергают свою жизнь опасности, но и тормозят движение состава.

— Периодически они же «обкидывают и обстреливают потом вагоны». При этом против них никто не борется и никаких действий не принимается, — рассказал один из работников депо в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Как оказалось, водителям трамваев приказано останавливать транспорт, если на нем обнаружены «зацеперы». При этом начальство запрещает силой снять нарушителя с вагона и отвезти его к ближайшему наряду полиции — это могут расценить как похищение. Сами полицейские, по словам анонима, так же не проявляют заинтересованности в поимке «зацеперов». Отдельной сложностью является тот факт, что «зацеперами» чаще всего являются подростки.

— Вот так катаются «зацеперы» на вагонах, с «Панфиловцев» до «Речного вокзала», мешают движению трамваев 13-го маршрута, — комментирует сибиряк. — Подростки на фото не боятся ни падения с трамвая, ни удара электричеством — через «рога» на крыше вагона проходит ток под напряжением в 550 вольт.

Пользователи социальных сетей разделились во мнениях по поводу «зацеперов». Одни ругают их за неоправданный риск и постоянные остановки трамваев, а другие вспоминают, как сами катались снаружи трамвая, когда были молодыми.

— Все детство так прокатались: от Барахолки до Сада Мичурина, ГБШ, Гусинские, Толбухинские, — ностальгирует один из комментаторов.

Подростки не боятся кататься зацепившись за трамвай и в темное время суток. Фото: "Инцидент. Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU