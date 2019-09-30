Подпорченная «Дружба»: новосибирец купил в магазине сырок с плесенью

СЕГОДНЯ 03:47 2019-09-30T03:47:58+03:00

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Житель Новосибирска расстроился, открыв упаковку с сырком — продукт оказался покрыт зеленой плесенью.

— Купили сырок «Дружба». Уже который раз попадаются испорченные продукты, хотя сроки нормальные. Возникает вопрос, как же хранится товар, — пишет возмущенный подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей в свою очередь решили подбодрить расстроенного покупателя, принявшись шутить на эту тему. Вот что они пишут в комментариях:

— Дружба плесени с сырком.

— Дружба уже не та.

— Это же «Дружба дор блю».

— Эти сырки завернуты в слишком тонкую фольгу и от любого прикосновения он рвется. И как следствие плесень на сырке. Все претензии к производителю.

Напомним, не так давно неудачную покупку совершили жители Новосибирска в одном из супермаркетов города. Пара хотела полакомиться экзотическим лакомством — кокосовым орехом, но он оказался испорченным.

ИСТОЧНИК KP.RU