Подпорченная «Дружба»: новосибирец купил в магазине сырок с плесенью
Житель Новосибирска расстроился, открыв упаковку с сырком — продукт оказался покрыт зеленой плесенью.
— Купили сырок «Дружба». Уже который раз попадаются испорченные продукты, хотя сроки нормальные. Возникает вопрос, как же хранится товар, — пишет возмущенный подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей в свою очередь решили подбодрить расстроенного покупателя, принявшись шутить на эту тему. Вот что они пишут в комментариях:
— Дружба плесени с сырком.
— Дружба уже не та.
— Это же «Дружба дор блю».
— Эти сырки завернуты в слишком тонкую фольгу и от любого прикосновения он рвется. И как следствие плесень на сырке. Все претензии к производителю.
Напомним, не так давно неудачную покупку совершили жители Новосибирска в одном из супермаркетов города. Пара хотела полакомиться экзотическим лакомством — кокосовым орехом, но он оказался испорченным.
ИСТОЧНИК KP.RU