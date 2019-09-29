Один на другого: в Новосибирске рабочие упали со строительных лесов
В Новосибирске в переулке Крашенникова двое рабочих упали со строительных лесов во время ремонта фасада четырехэтажного дома. Один из мужчин скончался, второй попал в больницу. О происшествии сообщает паблик «Иницидент. Новосибирск», ссылаясь на очевидцев.
— Вчера в начале пятого часа дня в доме №10 в 3-ем переулке Крашенинникова упали двое рабочих со строительных лесов, те были не закреплены. Трапы наложены как попало, в итоге падения один скончался а второго увезли на скорой (реанимация), вроде сломал шею, — пишут очевидцы паблика.
Предположительно один мужчина упал сверху на другого, за счет чего его удар смягчился.
ИСТОЧНИК KP.RU