2019-09-29T16:47:46+03:00
Происшествия

Один на другого: в Новосибирске рабочие упали со строительных лесов

Один мужчина скончался
Екатерина КОМЯКОВА
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Двое рабочих упали со строительных лесов. Один погиб. Фото: vk.com/incident_nskДвое рабочих упали со строительных лесов. Один погиб. Фото: vk.com/incident_nsk
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В Новосибирске в переулке Крашенникова двое рабочих упали со строительных лесов во время ремонта фасада четырехэтажного дома. Один из мужчин скончался, второй попал в больницу. О происшествии сообщает паблик «Иницидент. Новосибирск», ссылаясь на очевидцев.

— Вчера в начале пятого часа дня в доме №10 в 3-ем переулке Крашенинникова упали двое рабочих со строительных лесов, те были не закреплены. Трапы наложены как попало, в итоге падения один скончался а второго увезли на скорой (реанимация), вроде сломал шею, — пишут очевидцы паблика.

Предположительно один мужчина упал сверху на другого, за счет чего его удар смягчился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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