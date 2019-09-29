2019-09-29T16:32:11+03:00
Общество

Владелец «закрытого» Криводановского мусорного полигона объяснил, почему продолжает принимать отходы

Таким образом он готовит объект к рекультивации
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В Новосибирской области продолжает работать мусорный полигон, закрытый решением суда.В Новосибирской области продолжает работать мусорный полигон, закрытый решением суда.Фото: "КП" Архив
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В феврале этого года Новосибирский областной суд постановил ликвидировать свалку, находящуюся рядом с Криводановкой. Срок исполнения постановления истек в августе. Арендатор объекта Владимир Петров объяснил, почему решение до сих пор не выполнено.

— Мне кажется, срок прокуратура заявила чисто гипотетический. Непонятно, как его исполнять, — цитирует предпринимателя издание «Новая Сибирь». — Такого понятия, как ликвидация полигона, не существует. Есть рекультивация, но это более длительный процесс. А ликвидировать можно несанкционированную свалку — нагнать кучу техники, погрузить мусор и увезти его на официальный полигон. Полигон мы не можем перевезти. И бросить не можем.

Сейчас на полигоне работает техника, она формирует ровные откосы, также на участке установлены «пугалки» от птиц. Мусор на полигон продолжают принимать.

— Арендатор объясняет это необходимостью выравнивания поверхности с целью подготовки к рекультивации, — пишет издание.

Ответчиком по иску прокуратуры о ликвидации свалки выступал сельсовет, он также несет ответственность за ликвидацию полигона. Арендатор пока только выравнивает площадку за счет вновь прибывающих отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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