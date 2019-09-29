Переходили дорогу в сумерках: два пенсионера погибли в Новосибирской области
Накануне в Новосибирской области с разницей в полчаса случилось два смертельных ДТП. В обоих случаях пенсионеры переходили дорогу и были живы после столкновения, но погибли в больницах.
Первый случай зарегистрирован в Болотном, столкновение произошло в 19.10 на улице Коммунистической. За рулем ВАЗа был 33 летний водитель, на дорогу вышел 78-летний пенсионер.
Второй случай произошел в Советском районе Новосибирска в 19.40. По улице «Лесосечной» ехал «Мерседес», за рулем — 56-летний сибиряк. Пешеход шел по «зебре», но был сбит автомобилем. 82-летний мужчина также скончался в больнице.
— В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины дорожно-транспортных происшествий. По данным фактам проводятся доследственные проверки, — сообщают в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU